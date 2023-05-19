تشكيل الترجي - الدبشي في حراسة المرمى.. وتغيير وحيد أمام الأهلي

سيستمر محمد صدقي الدبشي في مهمة حراسة مرمى الترجي أمام الأهلي في غياب الحارس معز بن شريفية.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما خسر ذهابا في رادس بثلاثية دون رد.

ويغيب بن شريفية عن صفوف الترجي أمام الأهلي بداعي الإصابة.

فيما يقود محمد علي بن رمضان وسط ملعب الترجي أمام الأهلي.

وأجرى أنيس البوسعايدي مدرب الترجي المؤقت تغييرا وحيدا عن مباراة الذهاب بدخول غيث الوهابي على حساب صابر بوغرين.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

الدفاع: محمد أمين بن حميدة – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد بن علي

الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – غيث الوهابي - معتز زدام

الهجوم: رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.