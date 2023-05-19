الاتحاد المغربي ينفي لـ في الجول وضع اشتراطات لمواجهة مصر وديا

الجمعة، 19 مايو 2023 - 17:22

كتب : محمد عبد العظيم

المغرب

المغرب

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم ما تردد عن طلب بعض الاشتراطات لمواجهة مصر وديا.

بعض التقارير الصحفية ذكرت أمس الخميس، أنباء عن طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم الحصول على 100 ألف دولار للموافقة على مواجهة مصر وديا في القاهرة، بجانب تكفل الجانب المصري بسعر تذاكر الطيران.

وقال محمد مقروف المتحدث بإسم الاتحاد المغربي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا صحة لأنباء طلبنا 100 ألف دولار للموافقة على مواجهة مصر وديا في القاهرة. الخبر كله عار من الصحة".

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وأضاف "لم يحدث أي تواصل بين الاتحادين المغربي والمصري في هذا الشأن نهائيا خلال الفترة الماضية".

مقروف استمر :ما يحدث هو شغل سماسرة وشركات تسويق تقوم بعمل هذه الأمور غير الصحيحة، ولم نتحدث نهائيا مع أي طرف بخصوص مواجهة المنتخب المصري ولم نطلب هذا المبلغ".

وأتم "نحترم منتخب مصر ونجومه كثيرا، ونعتز بعلاقتنا مع الأخوة في مصر، ولا نريد أن تحدث أي أزمات بسبب أخبار غير صحيحة".

مصر ستواجه غينيا في توقف يونيو المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، فيما يلعب المغرب مع جنوب إفريقيا.

وكان منتخب المغرب قد ضمن تأهله بالفعل إلى أمم إفريقيا، فيما تتصدر مصر المجموعة وبحاجة إلى نقطة واحدة لضمان التأهل.

منتخب مصر المغرب
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