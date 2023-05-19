ديلي ميلي: لاعبو وست هام تدخلوا لحماية عائلاتهم من مقنعي ألكمار

الجمعة، 19 مايو 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

وست هام وألكمار

شهدت مباراة ألكمار ووست هام أحداث صادمة عقب صافرة النهاية من حكم اللقاء.

وحسم وست هام يونايتد الإنجليزي تأهله على حساب ألكمار الهولندي بهدف متأخر أيضا، سجله بابلو فورنالس في الدقيقة 94.

وكان وست هام قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لاعبو وست هام تدخلوا لحماية عائلاتهم في المدرجات بعض الهجوم عليهم من جانب جماهير ألكمار.

وأوضحت التقارير أن مجموعة من مشجعي ألكمار المتشددين يرتدون ملابس سوداء بالكامل ومقنعين لإخفاء هوياتهم، شقوا طريقهم إلى المدرجات للاعتداء على مشجعي وست هام عقب صافرة النهاية.

West Ham players' families attacked by AZ Alkmaar fans as players intervene in shocking scenes

وأشارت التقارير إلى أن مايكل أنطونيو وفلين داونز ولوكاس باكيتا وسعيد بن رحمة أسرعوا نحو المدرج الذي ضم عائلات ومشجعي وست هام للدفاع عنهم أمام مقنعي ألكمار.

وتمكنت فرق الأمن في النهاية من شق طريقها بالقوة إلى المشاجرة وفصل الطرفين من الجماهير.

في المقبل نال أحد مشجعي وست هام المسنين المعروف باسم كونسلي الاستحسان بعد ظهوره يدافع عن صديقة مدافع وست هام تيلو كيرير.

وسيلعب وست هام ضد فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تخطى النادي الإيطالي منافسه بازل السويسري في إياب نصف النهائي.

ويتأهل الفائز بالنهائي إلى الدوري الأوروبي، وهو ما سيحتاج إليه طرفا النهائي، حيث يحتل وست هام المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فيما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يحمل روما لقب الأولى.

وست هام ألكمار الدوري الأوروبي
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