مباشر الدوري الأوروبي – إشبيلية (0) - (0) يوفنتوس.. ليفركوزن (0) - (0) روما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

إشبيلية ضد يوفنتوس

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ق42: هدف غير محتسب ليوفنتوس بداعي التسلل على لوكاتيلي.

ق30: تسديدة قوية من أكونيا تصدى لها تشيزني.

ق24: تشيزني يحرم إشبيلية من هدف محقق بتصديه لرأسية من على خط المرمى بعد رأسية من النصيري.

ق13: بونو يتألق أمام رأسية جاتي ويحرمه من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

باير ليفركوزن ضد روما

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق12: فرصة خطيرة لليفركوزن وتسديدة من ديابي ارتدت من العارضة.

انطلاق المباراة.