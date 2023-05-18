مباشر الدوري الأوروبي – إشبيلية (0) - (0) يوفنتوس.. ليفركوزن (0) - (0) روما
الخميس، 18 مايو 2023 - 21:49
كتب : FilGoal
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إشبيلية ضد يوفنتوس
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ق42: هدف غير محتسب ليوفنتوس بداعي التسلل على لوكاتيلي.
ق30: تسديدة قوية من أكونيا تصدى لها تشيزني.
ق24: تشيزني يحرم إشبيلية من هدف محقق بتصديه لرأسية من على خط المرمى بعد رأسية من النصيري.
ق13: بونو يتألق أمام رأسية جاتي ويحرمه من هدف محقق.
انطلاق المباراة.
باير ليفركوزن ضد روما
ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.
ق12: فرصة خطيرة لليفركوزن وتسديدة من ديابي ارتدت من العارضة.
انطلاق المباراة.
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