انتهت الدوري الأوروبي – إشبيلية (2) - (1) يوفنتوس.. ليفركوزن (0) - (0) روما

الخميس، 18 مايو 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

إريك لاميلا - إشبيلية ويوفنتوس

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إشبيلية ضد يوفنتوس

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نهاية المباراة بفوز إشبيلية بهدفين لهدف وتأهله إلى النهائي.

ق120: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق117: طرد لأكونا لاعب إشبيلية لإهداره الوقت وعقب حصوله على إنذارين.

ق96: جوووووووووووووووول ثااااااااااان لإشبيلية عن طريق لاميلا.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90: تشيزني يتألق ويحرم النصيري من هدف قاتل برأسية.

ق72: جووووووووووووووول سوسو يدرك التعادل لإشبيلية.

ق65: جووووووووووووووول أوووووووووووول ليوفنتوس عن طريق فلاهوفيتش.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق42: هدف غير محتسب ليوفنتوس بداعي التسلل على لوكاتيلي.

ق30: تسديدة قوية من أكونيا تصدى لها تشيزني.

ق24: تشيزني يحرم إشبيلية من هدف محقق بتصديه لرأسية من على خط المرمى بعد رأسية من النصيري.

ق13: بونو يتألق أمام رأسية جاتي ويحرمه من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

باير ليفركوزن ضد روما

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وتأهل روما إلى النهائي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق12: فرصة خطيرة لليفركوزن وتسديدة من ديابي ارتدت من العارضة.

انطلاق المباراة.

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