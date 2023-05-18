مباشر الدوري المصري - الزمالك (0) (0) أسوان.. تسديدة جديدة
الخميس، 18 مايو 2023 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأسوان لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بين الفريقين على استاد القاهرة.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 26 مباراة في الدوري.
فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 18: تسديدة من دونجا تمر أعلى العارضة
ق 5: مراوغة من أحمد خالد وتسديدة من داخل المنطقة تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 2: عمرو حسام يتألق أمام صاروخية نداي ومتابعة من شلبي خارج المرمى.
بداية اللقاء
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