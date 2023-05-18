الدرجة الثانية - الجونة ينفض على صدارة الصعيد مستفيدا من تعثر لافيينا

الخميس، 18 مايو 2023 - 19:32

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

انقض الجونة على صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية مستفيدا من تعثر لافيينا بالخسارة.

وفرط بترول أسيوط 3 نقاط بالخسارة من مركز شباب طامية لإشعال صراع الصدارة قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

وفاز شبان قنا بقيادة حمادة الخطيب بنتيجة 1-0 بفضل هدف أحمد الجبلاوي.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - طارق الصاوي يعود لقيادة نبروه الدرجة الثانية - طنطا يستعيد صدارة مجموعة بحري.. وصراع مشتعل الدرجة الثانية – تعادل جمهورية شبين وبلدية المحلة يشعل صراع مجموعة بحري الدرجة الثانية - السكة الحديد يتعثر.. وجمعة يهدر ركلة جزاء في فوز بروكسي على كفر الشيخ

وانتصر الجونة بنتيجة 3-0 على ملوي سجلهم: محمد بكري وأحمد بكري وحسام إيفونا.

وارتقى الجونة للصدارة برصيد 57 نقطة، فيما تراجع لافيينا للمركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وخسر بترول أسيوط من مركز شباب طامية بفضل هدف محمود بوسكا ليظل ثالثا برصيد 50 نقطة ويتبعد خطوة عن التأهل في الأنفاس الأخيرة من الموسم.

وتعادل أسمنت أسيوط مع مصر للمقاصة بنتيجة 2-2، وبنتيجة 1-1 انتهت مباراة تليفونات بني سويف مع الألومنيوم.

وخسر النصر للتعدين من ديروط بنتيجة 3-1.

مجموعة بحري

وفي مجموعة بحري وبعيدا عن صراع الصدارة انتصر بروكسي على المصري بالسلوم بنتيجة 2-1.

فوز رفع رصيد بروكسي لـ 40 نقطة في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن طنطا المتصدر.

وانتصر كفر الشيخ على سبورتنج بنتيجة 2-1 ورفع رصيده لـ 40 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن بروكسي.

الدرجة الثانية لافيينا مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - مجموعة بحري الجونة بروكسي
نرشح لكم
الدرجة الثانية - طارق الصاوي يعود لقيادة نبروه رقم 78 في الموسم الحالي.. ياسر عبد الواحد يستقيل من تدريب نبروه الدرجة الثانية - طنطا يستعيد صدارة مجموعة بحري.. وصراع مشتعل الدرجة الثانية – تعادل جمهورية شبين وبلدية المحلة يشعل صراع مجموعة بحري دورة ترقي المحترفين – فوز النجوم وتعادل اتحاد الشرطة في الجولة الرابعة "بسبب الألفاظ غير الرياضية" نادي لافيينا يمنع 6 من جماهيره من حضور المباريات الدرجة الثانية - السكة الحديد يتعثر.. وجمعة يهدر ركلة جزاء في فوز بروكسي على كفر الشيخ الدرجة الثانية - 4 حالات طرد وشجار بين زميلين في مباراة المنيا والجونة
أخر الأخبار
كرة يد - بترو أتلتيكو الأنجولي يتوج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للسيدات 24 دقيقة | كرة يد
كرة يد - الثانية على التوالي.. الزمالك بطل كأس الكؤوس الإفريقية بالفوز على الأهلي 30 دقيقة | كرة يد
خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 29 من الدوري ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1) (0) أسوان.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – ماذا سيحدث للاتحاد حال تمسك مصيلحي باستقالته ورحيل المجلس ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - الجونة ينفض على صدارة الصعيد مستفيدا من تعثر لافيينا ساعة | الدرجة الثانية
أرسنال يجدد تعاقد رامسديل ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أسوان - زهرة الجنوب دون تغييرات أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت