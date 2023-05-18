مباشر كرة يد - الأهلي (11) - (16) الزمالك.. نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة نهائي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويقام النهائي بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة الأهلي.

وفاز الأهلي على رجاء أغادير بنتيجة 36-23 ليصل إلى نهائي البطولة المقامة تحت تنظيمه في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة.

وبذلك يلعب الأهلي في النهائي ضد الزمالك الذي تأهل بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 25-24.

بينما فاز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي قبل أيام بعد التغلب على الزمالك.

وحقق الأهلي لقبا الدوري والكأس محليا قبل الفوز بالسوبر.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر.

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16-11 للزمالك مع انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الأهلي 11-15 الزمالك

الأهلي يقلص الفارق في اللحظة الأخيرة من الشوط.. 15-11

رمية جزائية للزمالك.. أحمد الأحمر يسجل الهدف الخامس عشر للأبيض

14-10 من الرمية الجزائية

رمية جزائية للأهلي وإيقاف دقيقتين لأحمد أبو الفتوح "حماصة" لاعب الزمالك

14-9 للزمالك

فلفل يتصدى لرمية جزائية من الأهلي.. النتيجة كما هي 13-9

13-9.. الأهلي يعود بالفارق إلى 4

13-8 من رمية جزائية

13-7.. فارق الـ 6 يعود

12-7.. الزمالك يسترد فارق الـ 5

11-7.. الفارق يعود إلى 4 أهداف

11-6.. الأهلي يقلص الفارق

11-5 للزمالك.. الفارق يتسع إلى 6 أهداف

رمية جزائية للأبيض.. 10-5 الآن

9-5.. الأهلي يقلص الفارق

9-4 للزمالك.. فارق 5 أهداف هو الأكبر حتى الآن

8-4 للزمالك.. وقت مستقطع من دافيد ديفيز مدرب الأهلي

7-4 للزمالك.. رمية من بعيد تستغل تقدم الحارس وتعمق تقدم الأبيض

6-4 للزمالك.. الأبيض يتقدم بفارق هدفين

5-4 للزمالك

طرد أحمد عادل من الأهلي ومحمد رمضان هتلر من الزمالك

مشادة في الملعب ولكن تم احتواء الموقف سريعا

التعادل للأبيض.. 4-4 الآن بعد 13 دقيقة

رمية جزائية للأهلي تجعل النتيجة 4-3

3-3.. التعادل برمية متقنة من منتصف الملعب

3-2.. الأهلي يقلص من رمية الجزاء

رمية جزائية للأهلي وإيقاف لاعب الزمالك لدقيقتين

3-1 للزمالك

2-1.. الزمالك يتقدم

1-1.. الزمالك يتعادل في الدقيقة السابعة

1-0 للأهلي

بداية المباراة