مباشر كرة يد - الأهلي (11) - (16) الزمالك.. نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

الخميس، 18 مايو 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة نهائي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويقام النهائي بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة الأهلي.

أخبار متعلقة:
كرة يد – الزمالك يعلن إنهاء أزمة الرسوم قبل خوض نهائي كأس الكؤوس أمام الأهلي كرة يد - إنجاز غائب منذ 30 عاما.. سيدات الأهلي تحققن برونزية كأس الكؤوس كرة يد – الأهلي يهزم أغادير ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي إفريقيا للكؤوس يد - الزمالك يهزم سبورتنج وينتظر الفائز من الأهلي وأغادير في نهائي إفريقيا

وفاز الأهلي على رجاء أغادير بنتيجة 36-23 ليصل إلى نهائي البطولة المقامة تحت تنظيمه في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة.

وبذلك يلعب الأهلي في النهائي ضد الزمالك الذي تأهل بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 25-24.

بينما فاز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي قبل أيام بعد التغلب على الزمالك.

وحقق الأهلي لقبا الدوري والكأس محليا قبل الفوز بالسوبر.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر.

-----------------------

16-11 للزمالك مع انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الأهلي 11-15 الزمالك

الأهلي يقلص الفارق في اللحظة الأخيرة من الشوط.. 15-11

رمية جزائية للزمالك.. أحمد الأحمر يسجل الهدف الخامس عشر للأبيض

14-10 من الرمية الجزائية

رمية جزائية للأهلي وإيقاف دقيقتين لأحمد أبو الفتوح "حماصة" لاعب الزمالك

14-9 للزمالك

فلفل يتصدى لرمية جزائية من الأهلي.. النتيجة كما هي 13-9

13-9.. الأهلي يعود بالفارق إلى 4

13-8 من رمية جزائية

13-7.. فارق الـ 6 يعود

12-7.. الزمالك يسترد فارق الـ 5

11-7.. الفارق يعود إلى 4 أهداف

11-6.. الأهلي يقلص الفارق

11-5 للزمالك.. الفارق يتسع إلى 6 أهداف

رمية جزائية للأبيض.. 10-5 الآن

9-5.. الأهلي يقلص الفارق

9-4 للزمالك.. فارق 5 أهداف هو الأكبر حتى الآن

8-4 للزمالك.. وقت مستقطع من دافيد ديفيز مدرب الأهلي

7-4 للزمالك.. رمية من بعيد تستغل تقدم الحارس وتعمق تقدم الأبيض

6-4 للزمالك.. الأبيض يتقدم بفارق هدفين

5-4 للزمالك

طرد أحمد عادل من الأهلي ومحمد رمضان هتلر من الزمالك

مشادة في الملعب ولكن تم احتواء الموقف سريعا

التعادل للأبيض.. 4-4 الآن بعد 13 دقيقة

رمية جزائية للأهلي تجعل النتيجة 4-3

3-3.. التعادل برمية متقنة من منتصف الملعب

3-2.. الأهلي يقلص من رمية الجزاء

رمية جزائية للأهلي وإيقاف لاعب الزمالك لدقيقتين

3-1 للزمالك

2-1.. الزمالك يتقدم

1-1.. الزمالك يتعادل في الدقيقة السابعة

1-0 للأهلي

بداية المباراة

الأهلي الزمالك الأهلي كرة يد الزمالك كرة يد كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد – الزمالك يعلن إنهاء أزمة الرسوم قبل خوض نهائي كأس الكؤوس أمام الأهلي كرة يد - إنجاز غائب منذ 30 عاما.. سيدات الأهلي تحققن برونزية كأس الكؤوس مواعيد مباريات الخميس 18 مايو 2023.. الزمالك في الدوري ونهائي كأس كؤوس اليد كرة يد – الأهلي يهزم أغادير ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي إفريقيا للكؤوس يد - الزمالك يهزم سبورتنج وينتظر الفائز من الأهلي وأغادير في نهائي إفريقيا كرة يد - حلم النهائي يتبخر.. الأهلي يخسر من بترو في كأس الكؤوس الإفريقية سيدات كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا بالفوز على كينشاسا كرة يد – لأول مرة منذ 1993.. سيدات الأهلي في المربع الذهبي لكأس الكؤوس الإفريقية
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الزمالك يستضيف أسوان 11 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – ماذا سيحدث للاتحاد حال تمسك مصيلحي باستقالته ورحيل المجلس 13 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - الجونة ينفض على صدارة الصعيد مستفيدا من تعثر لافيينا 21 دقيقة | الدرجة الثانية
أرسنال يجدد تعاقد رامسديل 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أسوان - زهرة الجنوب دون تغييرات أمام الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة يد - الأهلي (11) - (16) الزمالك.. نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 58 دقيقة | كرة يد
تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي للدفاع.. والجزيري يقود الهجوم أمام أسوان 59 دقيقة | الدوري المصري
تنس - نادال ينسحب من بطولته المفضلة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت