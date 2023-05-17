بقيادة أوباما.. الحزم يكمل عقد المتأهلين إلى الدوري السعودي

أكمل نادي الحزم عقد المتأهلين إلى دوري المحترفين السعودي.

وفاز الحزم على الساحل بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 32 من دوري يلو (الدرجة الأولى السعودي).

وسجل نواف البشري وأولا جون وعبد الهادي الحراجين أهداف الحزم، فيما أحرز سوريا إبراهيم وعبد الله الدوسري هدفي الساحل.

الحزم رفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث ليضمن التأهل رفقة اهلي جدة والأخدود والرياض قبل جولتين من النهاية.

وتضمن الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى مقاعدها في الموسم المقبل من الدوري السعودي.

وساهم يوسف إبراهيم "أوباما" في تأهل الحزم إلى دوري روشن السعودي (دوري المحترفين).

وشارك أوباما حتى الدقيقة 95 من المباراة قبل أن يغادر ويحل خالد البركة بدلا منه.

ويلعب أوباما ضمن صفوف الحزم معارا من صفوف الزمالك مع وجود بند بأحقية الشراء.