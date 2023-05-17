كرة يد – الأهلي يهزم أغادير ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي إفريقيا للكؤوس

تأهل الأهل لنهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد التغلب رجاء أغادير المغربي في نصف النهائي.

وفاز الأهلي على رجاء أغادير بنتيجة 36-23 ليصل إلى نهائي البطولة المقامة تحت تنظيم الأهلي في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة.

وبذلك يلعب الأهلي في النهائي ضد الزمالك الذي تأهل سابقا بعد الفوز على سبورتنج.

ويعتبر الزمالك حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر.

بينما فاز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي قبل أيام بعد التغلب على الزمالك.

وحقق الأهلي لقبا الدوري والكأس محليا قبل الفوز بالسوبر.