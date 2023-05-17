مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (2) - (0) ريال مدريد.. الشوط الثاني

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد التي تقام في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق51: إيدرسون يتألق ويحرم ألابا من هدف رائع من ركلة حرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.

ق37: جوووووووووووووووووووووووول ثاااااااااااااااااااان لسيتي برأسية من بيرناردو سيلفا بعد متابتعه كرة مرتدة من ميليتاو عقب تسديدة من جريليش.

ق35: صاروخية من كروس لكنها ارتدت من عارضة مرمى سيتي.

ق31: فينيسيوس انطلق مسرعا لكن ووكر لحق به.

ق27: تسديدة قوية للغاية من هالاند مرت بجوار المرمى بقليل.

ق23: جووووووووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق21: يا رباااااااااااااااااه كورتوا يتألق ويتعملق ويحرم هالاند من هدف محقق من رأسية جديدة.

ق13: يا رباااااااااااااه، رأسية من هالاند بعد عرضية من جريليش شتتها الدفاع من على خط المرمى بعد تصدي من كورتوا.

ق7: تسديدة من رودري مرت بجوار المرمى بقليل.

ق7: هالاند يراوغ كورتوا ولكن تمريرته شتتها كامافينجا.

ق4: تسديدة من ووكر مرت أعلى المرمى بكثير.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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