انتهت دوري الأبطال – مانشستر سيتي (4) - (0) ريال مدريد.. اكتساح تام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد التي تقام في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز سيتي برباعية دون رد.

ق90+1: جوووووووووووووووول رااااااااابع من ألفاريز.

ق83: تسديدتان من بنزيمة وسيبايوس شتتهما الدفاع.

ق76: جوووووووووووووووول ثاااااااااالث لسيتي من ميليتاو بالخطأ في مرماه.

ق73: هالاند سدد كرة تصدى لها كورتوا وارتطمت بالعارضة ومرت لركلة ركنية.

ق51: إيدرسون يتألق ويحرم ألابا من هدف رائع من ركلة حرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.

ق37: جوووووووووووووووووووووووول ثاااااااااااااااااااان لسيتي برأسية من بيرناردو سيلفا بعد متابتعه كرة مرتدة من ميليتاو عقب تسديدة من جريليش.

ق35: صاروخية من كروس لكنها ارتدت من عارضة مرمى سيتي.

ق31: فينيسيوس انطلق مسرعا لكن ووكر لحق به.

ق27: تسديدة قوية للغاية من هالاند مرت بجوار المرمى بقليل.

ق23: جووووووووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق21: يا رباااااااااااااااااه كورتوا يتألق ويتعملق ويحرم هالاند من هدف محقق من رأسية جديدة.

ق13: يا رباااااااااااااه، رأسية من هالاند بعد عرضية من جريليش شتتها الدفاع من على خط المرمى بعد تصدي من كورتوا.

ق7: تسديدة من رودري مرت بجوار المرمى بقليل.

ق7: هالاند يراوغ كورتوا ولكن تمريرته شتتها كامافينجا.

ق4: تسديدة من ووكر مرت أعلى المرمى بكثير.

انطلاق المباراة.