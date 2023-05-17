تشكيل مانشسستر سيتي – لا تغييرات من جوارديولا أمام ريال مدريد

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي وأرسنال

حافظ جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تشكيله الذي خاض به مباراة الذهاب أمام ريال مدريد كما هو في الإياب.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي

الوسط: رودري – دي بروين – إليكاي جوندوجان

الهجوم: بيرناردو سيلفا – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في مدريد بالتعادل بهدف لمثله، وسجل فينيسيوس لريال مدريد، بينما جاء هدف مانشستر سيتي بقدم كيفين دي بروين.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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