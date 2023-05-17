مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك الأهلي.. إلغاء الهدف
الأربعاء، 17 مايو 2023 - 19:50
كتب : FilGoal
يواجه الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي ضمن الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويحتل البنك الأهلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي.
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ق16 إبراهمي نور الدين حكم المباراة يلغي هدف البنك الأهلي بداعي التسلل
ق15 سعيدو سمبوري يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي من ضربة رأسية متقنة
ق4 تسديدة من أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد أبو جبل من منتصف مرماه.
انطلاق المباراة
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