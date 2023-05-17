مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك الأهلي.. إلغاء الهدف

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - البنك الأهلي

يواجه الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي ضمن الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي.

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لمتابعة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق16 إبراهمي نور الدين حكم المباراة يلغي هدف البنك الأهلي بداعي التسلل

ق15 سعيدو سمبوري يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي من ضربة رأسية متقنة

ق4 تسديدة من أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد أبو جبل من منتصف مرماه.

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي البنك الأهلي
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