التشكيل – بامبو يقود هجوم البنك.. وأحمد عادل يحرس مرمى الإسماعيلي

يقود كريم بامبو هجوم البنك الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري.

ويلعب البنك الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة 28 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد بسيوني – أمير مدحت – سعيدو سميبوري – إسحاق يعقوبو

الوسط: محمود سيد – محمد فتحي – محمد هلال

الهجوم: محمود قاعود – أحمد ياسر – كريم بامبو

على الجانب الآخر يحرس أحمد عادل عبد المنعم مرمى الإسماعيلي وذلك بعد إصابة محمد فوزي بقطع في غضروف الركبة أمام الزمالك في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: أحمد عادل

الدفاع: عصام صبحي – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي

الوسط: عماد حمدي – سيرجي أكا – كريم الديب

الهجوم: أحمد مدبولي – محمد الشامي – محمد عبد السميع

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.