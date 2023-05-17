بايرن ميونيخ يعلن قميصه الجديد للموسم المقبل

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان

كشف نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء عن قميصه الأساسي للموسم المقبل.

ويتميز التصميم الجديد بألوان بايرن الأساسية الأحمر والأبيض، لكن الأبيض يغلب على القميص.

قميص بايرن الجديد مستوحى من قميص الفريق عام 1965.

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الظهور للأول لبايرن بالقميص الجديد سيكون يوم السبت خلال مواجهة لايبزيج.

ويخوض بايرن صراعا ناريا على لقب الدوري الألماني هذا الموسم في ظل احتدام المنافسة على القمة بينه وبروسيا دورتموند

والصراع على أشده في البطولة الألمانية في ظل تصدر بايرن لجدول المسابقة بفارق نقطة عن دورتموند.

جولتان متبقيتان ستشهد منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، بايرن (89 هدفا)، دورتموند (78 هدفا).

يخوض بايرن حامل لقب الدوري مباراة على ملعبه استاد أليانز أرينا، مقابل واحدة خارج ملعبه.

وتأتي مباريات بايرن على النحو التالي:-

الجولة 33: لايبزيج على ملعب أليانز أرينا

الجولة 34: كولن خارج ملعب أليانز أرينا

بينما دورتموند أمامه مباراتين، بينهما واحدة على ملعبه سيحنال إدونا بارك، وواحدة خارجه.

وتأتي مباريات دورتموند المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 33: أوجسبورج خارج ملعب سيحنال إدونا بارك

الجولة 34: ماينز على ملعب سيحنال إدونا بارك

وينتهي موسم الدوري الألماني 2022-2023 يوم 27 مايو.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بروسيا دورتموند
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