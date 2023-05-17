إنزاجي: طلبوا مني التأهل إلى دور الـ16 وها نحن في نهائي دوري الأبطال

أسهب سيموني إنزاجي مدرب إنتر في الإشادة بلاعبيه بعد نجاحهم في إسقاط ميلان والعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010.

ويلتقي إنتر مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي وريال مدريد، بعدما عبر جاره بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وقال إنزاجي في تصريحات لشبكة ميدياسيت: "مواجهة ريال مدريد أو مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال؟ كلاهما من أفضل الفرق في أوروبا".

وأردف "كانت مباراة الذهاب بينهما متكافئة، يمكنك أن ترى مدى الجودة في الفريقين. أنا سعيد بما حققناه وسأشاهد مباراة الإياب باهتمام كبير".

وأضاف "أنا فخور لوجودي في إنتر، قبل 19 شهرا طُلب مني أن أصل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يحققه الفريق منذ 2011".

وتابع إنزاجي "لم يمنحنا أحد أي شيء مجانا، واجهنا خصوما أقوياء وتأهلنا إلى النهائي بجدارة".

وواصل "لقد كان حلما في البداية، لكننا كنا نؤمن بأنفسنا دائما، مشوارنا في البطولة كان استثنائيا، كما أن التأهل إلى النهائي بعد الفوز بالدربي بهذا الشكل يرضيني للغاية، لا يسعني إلا أن أمدح اللاعبين".

وأكمل "لقد أظهروا القوة والتصميم والشراسة والتركيز، لقد كانوا رائعين. لعبنا 4 مباريات دربي منذ يناير وفزنا بها جميعا، نعلم أن ميلان هو حامل لقب الدوري الإيطالي ولديه جودة عالية، لكن اللاعبين كانوا ممتازين ويستحقون الإشادة".

وأتم "نحاول تحقيق أفضل ما لدينا. منذ بداية أبريل نلعب كل 3 أيام، لكننا وصلنا إلى نهائيين وأعدنا الأمور إلى مسارها الصحيح في الدوري الإيطالي".

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وستقام المباراة النهائية في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

ويطمح إنتر للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعدما فاز به أعوام 1964 و1965 و2010.

وخسر إنتر نهائي دوري الأبطال مرتين من قبل عامي 1967 و1972.