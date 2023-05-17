الرياضية: نهاية موسم طارق حامد مع اتحاد جدة

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 10:07

كتب : FilGoal

طارق حامد

انتهى موسم طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي بسبب الإصابة حسبما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى إصابة طارق حامد بتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته إلى التأهيل الطبي قبل العودة إلى الركض مجددا.

وأوضح التقرير أن موسم لاعب وسط منتخب مصر انتهى "بنسبة كبيرة بعد الكشف الطبي الذي خضع له".

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وتعرض طارق حامد للإصابة خلال إجرائه عمليات الإحماء في التدريب قبل الأخير الذي سبق مواجهة اتحاد جدة ضد الهلال في الدوري السعودي.

وبذلك سيغيب لاعب الوسط البالغ 34 عاما عن المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري السعودي ضد الباطن والفيحاء والطائي.

وغاب طارق عن لقاء الهلال أمس الثلاثاء والذي انتهى بتعادل مثير بين الفريقين بنتيجة 2-2.

وانضم طارق حامد لاتحاد جدة في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وخاض طارق 23 مباراة في الدوري السعودي الموسم الجاري بقميص النمور.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 3 نقاط فقط عن النصر صاحب المركز الثاني. وذلك قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

طارق حامد الدوري السعودي اتحاد جدة
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