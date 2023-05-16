تعادل بين الاتحاد والهلال في الوقت القاتل.. والمنافسة مع النصر تشتعل على الدوري
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 23:36
كتب : FilGoal
اشتعلت المنافسة على لقب الدوري السعودي بين اتحاد جدة والنصر بعدما تعادل الفريق الأصفر مع مضيفه الهلال.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وتعادل الاتحاد خارج ملعبه وفي الوقت القاتل مع الهلال بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين.
ورفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 3 نقاط فقط عن النصر صاحب المركز الثاني. وذلك قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.
وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 49 في المركز الرابع.
تقدم اتحاد جدة بهدف مبكر سجله إيجور كورنادو في الدقيقة 9، ثم أضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 30.
قبل أن يسجل الهلال هدف التعادل في الدقيقة 44 عن طريق مصعب الجوير.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سجل ميشيل ديلجادو هدف تعادل الهلال.
وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو بعدما أبعد أحمد حجازي الكرة من على خط المرمى، قبل أن يتأكد الهدف وتنتهي المباراة بالتعادل.
وشهدت المباراة مشاركة كاملة لـ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق الاتحاد.
بينما غاب زميله في الفريق والمنتخب طارق حامد الذي يعاني من الإصابة.
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أحداث الكلاسيكو بعد هدف الهلال الثاني#الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/M1l6NA9mtR— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023
وساهم عبد الرازق حمد الله مهاجم الاتحاد بـ28 هدفا خلال 31 مواجهة بين الـ5 الكبار في دوري المحترفين بواقع (23 هدفا و5 تمريرات حاسمة).
في مباراة أخرى حقق النصر الفوز على الطائي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 60 في المركز الثاني.
ثنائية فوز النصر جاءت عن طريق كريستانو رونالدو في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 81.
لتستمر الإثارة والمنافسة القوية بين الاتحاد والنصر في الجولات الثلاث المتبقية من عمر الدوري السعودي.
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كلاسيكو مثير.. و4 أهداف 🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023
⚽️الاتحاد يتقدم والهلال يعود.. شاهد أهداف المباراة ⤵️#الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/uXX5zC2WiV