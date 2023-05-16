تعادل بين الاتحاد والهلال في الوقت القاتل.. والمنافسة مع النصر تشتعل على الدوري

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - أهلي جدة

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري السعودي بين اتحاد جدة والنصر بعدما تعادل الفريق الأصفر مع مضيفه الهلال.

وتعادل الاتحاد خارج ملعبه وفي الوقت القاتل مع الهلال بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 3 نقاط فقط عن النصر صاحب المركز الثاني. وذلك قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

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وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 49 في المركز الرابع.

تقدم اتحاد جدة بهدف مبكر سجله إيجور كورنادو في الدقيقة 9، ثم أضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 30.

قبل أن يسجل الهلال هدف التعادل في الدقيقة 44 عن طريق مصعب الجوير.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سجل ميشيل ديلجادو هدف تعادل الهلال.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو بعدما أبعد أحمد حجازي الكرة من على خط المرمى، قبل أن يتأكد الهدف وتنتهي المباراة بالتعادل.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة لـ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق الاتحاد.

بينما غاب زميله في الفريق والمنتخب طارق حامد الذي يعاني من الإصابة.

وساهم عبد الرازق حمد الله مهاجم الاتحاد بـ28 هدفا خلال 31 مواجهة بين الـ5 الكبار في دوري المحترفين بواقع (23 هدفا و5 تمريرات حاسمة).

في مباراة أخرى حقق النصر الفوز على الطائي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 60 في المركز الثاني.

ثنائية فوز النصر جاءت عن طريق كريستانو رونالدو في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 81.

لتستمر الإثارة والمنافسة القوية بين الاتحاد والنصر في الجولات الثلاث المتبقية من عمر الدوري السعودي.

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