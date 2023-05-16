انتهت أبطال أوروبا – إنتر (1) - (0) ميلان.. النيراتزوري إلى النهائي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر وميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتر وميلان التي تقام في ملعب جوسيبي مياتزا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار إنتر وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ق90: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق74: جوووووووووووول لاوتارو يسجل الهدف الأول لإنتر بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: يا ربااااه ماينان يتألق أمام رأسية دجيكو ويحرم إنتر من هدف أول قاتل.

ق37: هجمة رائعة لميلان ومرور جميل من لياو لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ق13: يا ربااااااااه ماينان يتألق ويحرم إنتر من هدف محقق بعد تسديدة من باريلا.

ق11: فرصة خطيرة للغاية لميلان بتسديدة زاحفة من براهيم دياز من داخل منطقة الجزاء لكن أونانا تصدى له.

ق7: تسديدة من باريلا مرت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة

إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مالديني: رحلتنا لم تنته بعد.. ويفصلنا القليل عن تجديد لياو لاوتارو: النهائيات تُكسب ولا تُلعب؟ ستكون مباراة مثل هذه انتصر مجددا.. إنتر يقصي ميلان ويطير إلى نهائي أبطال أوروبا التشكيل - إنتر بدون تغييرات عن لقاء الذهاب.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان مؤتمر أنشيلوتي: علينا تحمل لحظات المعاناة ضد سيتي.. ولا نفكر في ركلات الترجيح مؤتمر مودريتش: التفاصيل الصغيرة ستحسم المتأهل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مؤتمر جوارديولا: إرثي استثنائي بالفعل.. ولا تقلقوا لن أفكر أكثر من اللازم مؤتمر ووكر: ملاك النادي يستحقون دوري الأبطال.. وسبب عناق فينيسيوس عقب مباراة الذهاب
أخر الأخبار
مالديني: رحلتنا لم تنته بعد.. ويفصلنا القليل عن تجديد لياو ساعة | دوري أبطال أوروبا
لاوتارو: النهائيات تُكسب ولا تُلعب؟ ستكون مباراة مثل هذه ساعة | دوري أبطال أوروبا
حلم العودة مستمر.. لوتون يقصي سندرلاند ويتأهل لنهائي ملحق تصفيات الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
انتصر مجددا.. إنتر يقصي ميلان ويطير إلى نهائي أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عمرو جمال يخطف تعادلا قاتلا لـ فاركو أمام طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
بين رفقاء حجازي وطارق ولقب الدوري 3 سم.. تعادل قاتل بين الاتحاد والهلال.. والمنافسة مع النصر تشتعل 2 ساعة | السعودية
شريف إكرامي يكشف قصة المنشطات الكاملة وإيقافه.. ونصيحة لزملائه 3 ساعة | الدوري المصري
مصدر من نادي الاتحاد يكشف لـ في الجول التطورات بشأن الدعم الخاص بالفرع الجديد 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت