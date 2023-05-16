انتهت أبطال أوروبا – إنتر (1) - (0) ميلان.. النيراتزوري إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتر وميلان التي تقام في ملعب جوسيبي مياتزا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار إنتر وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ق90: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق74: جوووووووووووول لاوتارو يسجل الهدف الأول لإنتر بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: يا ربااااه ماينان يتألق أمام رأسية دجيكو ويحرم إنتر من هدف أول قاتل.

ق37: هجمة رائعة لميلان ومرور جميل من لياو لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ق13: يا ربااااااااه ماينان يتألق ويحرم إنتر من هدف محقق بعد تسديدة من باريلا.

ق11: فرصة خطيرة للغاية لميلان بتسديدة زاحفة من براهيم دياز من داخل منطقة الجزاء لكن أونانا تصدى له.

ق7: تسديدة من باريلا مرت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة