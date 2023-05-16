مباشر الدوري السعودي - الهلال (0) - (1) اتحاد جدة.. جووووول أول

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

يستضيف الهلال منافسه اتحاد جدة ضمن قمة الجولة 27 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لكلاسيكو الهلال ضد اتحاد جدة.

ويبدأ أحمد حجازي في تشكيل اتحاد جدة الأساسي لمواجهة الهلال لحساب الجولة 27 من الدوري السعودي.

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فيما يغيب طارق حامد عن تشكيل المدرب نونو سانتو لمواجهة الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.

لمتابعة مباراة الهلال واتحاد جدة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق18 عرضية خطيرة من منوسى ماريجا جناح الهلال يبعدها مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة

ق12 تسديدة قوية عن طريق رومارينهو لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عبد الله المعيوف وأبعد الخطورة عن مرماه.

ق9 إيجور كورنادو يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد هجمة منظمة من لاعبي الاتحاد بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبد الرزاق حمد الله بتمريرة بينية لزميله كورنادو المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

ق7 ركلة ركنية أولى للاتحاد على يسار مرمى الهلال، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد حجازي برأسية قوية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

انطلاق المباراة

الدوري السعودي
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