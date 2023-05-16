مباشر الدوري السعودي - الهلال (0) - (1) اتحاد جدة.. جووووول أول
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 21:19
كتب : FilGoal
يستضيف الهلال منافسه اتحاد جدة ضمن قمة الجولة 27 من منافسات دوري روشن السعودي.
ويقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لكلاسيكو الهلال ضد اتحاد جدة.
ويبدأ أحمد حجازي في تشكيل اتحاد جدة الأساسي لمواجهة الهلال لحساب الجولة 27 من الدوري السعودي.
فيما يغيب طارق حامد عن تشكيل المدرب نونو سانتو لمواجهة الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.
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ق9 إيجور كورنادو يسجل الهدف الأول
ق7 ركلة ركنية أولى للاتحاد على يسار مرمى الهلال، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد حجازي برأسية قوية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.
انطلاق المباراة
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