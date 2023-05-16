استراحة الدوري المصري - سموحة (1) (1) فيوتشر.. نهاية الشوط الأول

الأول منذ 10 مباريات.. المقاولون يعود لطريق الانتصارات بثنائية في الحدود

التشكيل - عبد السلام يظهر لأول مرة بقميص فيوتشر.. وبواتينج يقود هجوم سموحة

عبد الواحد السيد يعلن عبر في الجول استبعاد يوسف نبيه من التدريبات وتوقيعه لـ بيراميدز

خبر في الجول – أوسوريو يبلغ يوسف أسامة نبيه بخروجه من حساباته

انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (2) المقاولون.. 3 نقاط ثمينة

مواعيد مباريات الثلاثاء 16 مايو 2023 - إياب دربي ميلانو.. والدوري المصري

لأكثر من شوط بعشرة لاعبين.. الاتحاد السكندري يخسر من إنبي

انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. فوز البترولي