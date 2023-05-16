استراحة الدوري المصري - سموحة (1) (1) فيوتشر.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

فيوتشر - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وفيوتشر في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 27 مباراة.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 50 نقطة ودون انتصار في آخر 3 مباريات.

أخبار متعلقة:
عبد الواحد السيد يعلن عبر في الجول استبعاد يوسف نبيه من التدريبات وتوقيعه لـ بيراميدز خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي "سأقاتل كل يوم كي أعود أقوى".. رسالة من بن ناصر عقب إجراء العملية الجراحية التشكيل - عبد السلام يظهر لأول مرة بقميص فيوتشر.. وبواتينج يقود هجوم سموحة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

--

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول التعااادل.. باسم علي برأسية يسجل في شباكه بالخطأ لصالح سموحة

ق 38: ركنية نفذها مصطفى سعد ورأسية بواتينج ترتطم بالعارضة وتمنع لسموحة ومن ثم مطالبات باحتساب ركلة جزاء

ق 31: جووول أووول.. مروان محسن يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء

ق 29: ركلة جزاء لفيوتشر بعد لمسة يد على شريف رضا لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء

ق 3: تسديدة من مروان محسن يتصدى لها الهاني سليمان ويتابعها مصطفى البدري بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات ترتطم بالعارضة

بداية اللقاء

فيوتشر سموحة الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
الأول منذ 10 مباريات.. المقاولون يعود لطريق الانتصارات بثنائية في الحدود التشكيل - عبد السلام يظهر لأول مرة بقميص فيوتشر.. وبواتينج يقود هجوم سموحة عبد الواحد السيد يعلن عبر في الجول استبعاد يوسف نبيه من التدريبات وتوقيعه لـ بيراميدز خبر في الجول – أوسوريو يبلغ يوسف أسامة نبيه بخروجه من حساباته انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (2) المقاولون.. 3 نقاط ثمينة مواعيد مباريات الثلاثاء 16 مايو 2023 - إياب دربي ميلانو.. والدوري المصري لأكثر من شوط بعشرة لاعبين.. الاتحاد السكندري يخسر من إنبي انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. فوز البترولي
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي وإبراهيم عادل أمام راية في كأس مصر 3 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مودريتش: التفاصيل الصغيرة ستحسم المتأهل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بدون صلاح.. 6 مرشحين في رابطة اللاعبين الإنجليزية لجائزة الأفضل بتصويت الجمهور 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: إرثي استثنائي بالفعل.. ولا تقلقوا لن أفكر أكثر من اللازم 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأول منذ 10 مباريات.. المقاولون يعود لطريق الانتصارات بثنائية في الحدود 48 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تشاكا يستعد للرحيل عن أرسنال 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري المصري - سموحة (1) (1) فيوتشر.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عبد السلام يظهر لأول مرة بقميص فيوتشر.. وبواتينج يقود هجوم سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت