رومانو: برشلونة يقترب من تعيين ديكو مديرا رياضيا له
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 17:55
كتب : FilGoal
يقترب ديكو لاعب برشلونة السابق من تولي منصب المدير الرياضي للنادي.
وذكر الصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فابريزيو رومانو أن اللاعب البرتغالي السابق اتفق مع إدارة برشلونة على 90% من تفاصيل التعاقد.
وذكر رومانو أنه يتبقى فقط اتفاق برشلونة مع وكالة أعمال ديكو على إتمام تفاصيل التعاقد ليتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي.
يأتي ذلك بعدما أعلن برشلونة رحيل المدير الرياضي له ماتيو أليماني بنهاية الموسم الجاري.
هذا بالإضافة لإعلان جوردي كرويف رحيله عن منصبه كمدير لكرة القدم بنهاية الموسم.
وكان ديكو صاحب الـ45 عاما ارتدى قميص برشلونة في الفترة ما بين 2004 إلى 2008.
وتوج ديكو مع برشلونة بلقبين للدوري الإسباني ومثلهما للسوبر الأوروبي ولقب وحيد لدوري أبطال أوروبا.
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