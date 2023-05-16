استراحة الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (2) المقاولون.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة حرس الحدود ضد المقاولون العرب في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة مباراة حرس الحدود والمقالون العرب دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق44 تمريرة طولية من عمر فايد وضعت جون أوكلي في انفراد تام بالمرمى من جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

ق36 عرضية خطيرة من أحمد شديد قناوي يبعدها دفاع المقاولون

ق23 تسديدة قوية من فلانتين أودو تمر أعلى مرمى المقاولون العرب بقليل

ق20 ضغط متواصل من نادي حرس الحدود بحثا عن تسجيل هدف التعادل

ق14 استكمال المباراة بعد تلقي ابو السعود العلاج من جانب الجهاز الطبي لنادي المقاولون

ق12 توقف المباراة لعلاج محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون بعد تدخل قوي عليه من فلانتين أودو.

ق7 محمد سالم يسجل الهدف الأول لنادي المقاولون بتسديدة قوية بقدمه اليسرى

ق4 تسديدة خطيرة من عمر فتحي يتصدى لها أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود

ق2 ضغط مبكر من نادي المقاولون العرب بحثا عن تسيجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

حرس الحدود المقاولون العرب الدوري المصري
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