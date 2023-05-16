تقرير: رحيل موسيماني عن أهلي جدة لن يكلف النادي أي أعباء مالية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - أهلي جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن أهلي جدة لن يكلف النادي أي أعباء مالية.

موسيماني نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر قبل أيام، وجه فيها الشكر لإدارة أهلي جدة على منحه فرصة تدريب الفريق وامتنانه بإتمام مهمته دون إعلان رحيله بشكل حاسم.

وأوضح التقرير أن مستحقات موسيماني وطاقمه تبلغ نحو مليون و100 ألف دولار، سيحصل عليها دون شروط جزائية، ولن تعرض النادي للمساءلة القانونية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وذلك وفقا للعقد الذي أبرمه الطرفان في 25 سبتمبر الماضي.

مدرب الأهلي المصري السابق نجح في قيادة أهلي جدة للعودة إلى الدوري الممتاز قبل عدة جولات على نهاية الموسم.

وأفاد التقرير بأن قرار إدارة الأهلي بالتخلي عن موسيماني يأتي بسبب الرغبة في التعاقد مع مدرب يملك اسما كبيرا عقب عودة الفريق إلى دوري روشن السعودي.

وحسب صحيفة "عكاظ" نسبة إلى مصادرها، فإن بيتسو موسيماني استطلع رأي إدارة أهلي جدة قبل أسبوع عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل".

وحين لم يتلق موسيماني ردا، لذلك أعلن رحيله عن الفريق عبر تويتر.

بيتسو موسيماني تولى تدريب أهلي جدة منذ بداية الموسم الجاري وبعد رحيله عن تدريب النادي الأهلي المصري.

المدرب الجنوب إفريقي قاد أهلي جدة للعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد هبوطه إلى الدرجة الأدنى بالموسم الماضي.

أهلي جدة الدوري السعودي بيتسو موسيماني
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