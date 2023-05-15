كرة طائرة – الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالتغلب على المستقبل التونسي
الإثنين، 15 مايو 2023 - 23:19
كتب : FilGoal
تأهل فريق كرة الطائرة للرجال في نادي الزمالك إلى دور الثمانية من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.
وجاء ذلك بعدما فاز الزمالك على فريق المستقبل الرياضي التونسي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.
وجاءت نتيجة الأشواط 25-13، 25-14 للزمالك.
ثم فاز الفريق التونسي بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-22 و25-22.
قبل أن يحسم الزمالك الشوط الأخير لصالحه بنتيجة 15-10.
وكان الزمالك فاز في المباراة الأولى على تشيف نافال النيجيري بثلاثة أشواط دون مقابل.
وتضم مجموعة الزمالك 3 فرق فقط.
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