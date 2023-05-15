مباشر الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي (0)-(2) ليفربول.. الشوط الثاني

الإثنين، 15 مايو 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

ليستر سيتي ضد ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
الداخلية يعاقب المصري على الفرص المهدرة بتعادل قاتل تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام ليستر.. ودياز يستمر في الهجوم سلة - الأهلي بطل دوري السوبر للمرة الثانية على التوالي بالفوز على الاتحاد السكندري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جوووول الثاني من كورتس جونس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بصناعة جديدة من صلاح.

ق33. جووووول أول لليفربول عن طريق كورتس جونس من عرضية رائعة من محمد صلاح.

ق12. أليسون يمنع الأول من انفراد جيمي فاردي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ليفربول ليستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام ليستر.. ودياز يستمر في الهجوم 3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام ليستر قائد سيتي: خبرة الصراع على اللقب في المواسم الأخيرة أفادتنا كثيرا هذا الموسم أرتيتا: أنا المسؤول ويجب أن نعتذر.. والدوري لم يُحسم حسابيا اللقب يقترب من مانشستر سيتي.. أرسنال يخسر من برايتون بثلاثية جوارديولا: حسم اللقب ليس سهلا.. ولمثل هذه المباريات نحتاج إلى هالاند انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(3) برايتون بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري
أخر الأخبار
بسبب اتهامات راديو مونت كارلو.. تولوز يعلن معاقبة زكريا بوخلال 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة – الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالتغلب على المستقبل التونسي 8 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - تحديد طرفي كأس سوبر السلة في الموسم الجديد.. ولأول مرة خارج مصر 32 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا بالفوز على كينشاسا 42 دقيقة | كرة يد
طائرة - سيدات الزمالك إلى الدور الثاني لبطولة إفريقيا بعد الفوز على الجمارك النيجري ساعة | رياضات أخرى
سلة - إيهاب أمين الأفضل في نهائي دوري السوبر.. وأنس أسامة الهداف ساعة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي (0)-(2) ليفربول.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. جوووول أحمد أمين 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت