مباشر الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي (0)-(2) ليفربول.. الشوط الثاني
الإثنين، 15 مايو 2023 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35. جوووول الثاني من كورتس جونس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بصناعة جديدة من صلاح.
ق33. جووووول أول لليفربول عن طريق كورتس جونس من عرضية رائعة من محمد صلاح.
ق12. أليسون يمنع الأول من انفراد جيمي فاردي.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام ليستر.. ودياز يستمر في الهجوم 3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام ليستر قائد سيتي: خبرة الصراع على اللقب في المواسم الأخيرة أفادتنا كثيرا هذا الموسم أرتيتا: أنا المسؤول ويجب أن نعتذر.. والدوري لم يُحسم حسابيا اللقب يقترب من مانشستر سيتي.. أرسنال يخسر من برايتون بثلاثية جوارديولا: حسم اللقب ليس سهلا.. ولمثل هذه المباريات نحتاج إلى هالاند انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(3) برايتون بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري