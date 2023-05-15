مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الاتحاد.. طرد أحمد بهاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 28 من الدوري المصري.

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ق 18: طرد أحمد بهاء مدافع الاتحاد السكندري

انطلاق المباراة