مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الاتحاد.. طرد أحمد بهاء
الإثنين، 15 مايو 2023 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 28 من الدوري المصري.
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ق 18: طرد أحمد بهاء مدافع الاتحاد السكندري
انطلاق المباراة
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