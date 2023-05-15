انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. فوز البترولي

الإثنين، 15 مايو 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 28 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز إنبي بهدف دون رد

ق 56: جوووول أحمد أمين والأول

ق 18: طرد أحمد بهاء مدافع الاتحاد السكندري

انطلاق المباراة

إنبي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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