مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (11)-(13) الاتحاد.. تقدم أخضر
الإثنين، 15 مايو 2023 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة للمحترفين المصري.
ويتقدم الأهلي في سلسلة النهائي على الاتحاد بنتيجة 2-1 في عدد المباريات.
وتقام المباراة في صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.
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ق 5: التعادل 11-11
انطلاق المباراة
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