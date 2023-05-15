مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (11)-(13) الاتحاد.. تقدم أخضر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة للمحترفين المصري.

ويتقدم الأهلي في سلسلة النهائي على الاتحاد بنتيجة 2-1 في عدد المباريات.

وتقام المباراة في صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

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ق 5: التعادل 11-11

انطلاق المباراة