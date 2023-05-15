مباشر الدوري - المصري (1)-(0) الداخلية.. جووووول أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد الداخلية في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق45. جوووووول أول للمصري عن طريق جريندو بمتابعة عماد بو بكر ليلحق بالكرة بقبل الحرس ويضعها في الشباك.

ق43. عماد السيد يتألق في التصدي لتسديدة عمرو سعداوي من داخل منطقة الجزاء.

ق31. الهدف الأول يهدر بغرابة من كريستوفر جون الذي سدد كرة من أمام المرمى فوق العارضة.

ق7. اختراق من عبد الرحمن البانوبي ويسدد ولكن عصام ثروت تألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قيل