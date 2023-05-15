مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الداخلية.. عصام ثروت يمنع الأول

الإثنين، 15 مايو 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

أحمد شداد مع المصري أمام الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد الداخلية في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

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ق7. اختراق من عبد الرحمن البانوبي ويسدد ولكن عصام ثروت تألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قيل

المصري الداخلية الدوري المصري الممتاز
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