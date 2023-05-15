"هراء وجريمة" متحدث الحكومة الفرنسية يوجه انتقادات للاعبين الرافضين لدعم المثلية

وجه أوليفيه فيران المتحدث باسم الحكومة الفرنسية انتقادات لاذعة للاعبين الذين رفضوا المشاركة في حملة دعم المثليين بالدوري الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت

ورفض مصطفى محمد مهاجم نانت ولاعبين آخرين المشاركة في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بسبب ارتداء الفرق لقمصان بألوان قوس قزح لدعم المثلية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن ما حدث هراء وجريمة وكان على اللاعبين المشاركة في تلك الحملة.

ورفض أوليفيه فيران التعليق على ما إذا كان ينبغي إيقاف اللاعبين من قبل أنديتهم أم لا.

وقال فيران عبر قناة فرانس 2: "ما حدث هراء ببساطة، لا إنها جريمة ومفارقة تاريخية"

وتابع "نحن نعيش في مجتمع فرنسي وأوروبي وفي الوقت الذي يتمتع فيه الجميع بحرية حب بعضهم البعض".

وشدد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "لو كنت مدربا لقلت للاعبين إنها مبادرة مهمة وعلينا دعمها لأنها رسالة يتم نقلها للشباب".

ورفض كل من مصطفى محمد مهاجم نانت ودوناتيان جوميز مدافع جوانجان وزكريا أبو خلال لاعب تولوز وموسى ديارا وسعيد حموليتش اللعب في الجولة لعدم رغبتهم المشاركة في تلك الحملة.

وكشفت تقارير فرنسية أن تولوز أعلن بشكل رسمي تهميش الثلاثي الذي رفض المشاركة حتى نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية سيكتفي نانت بتغريم مصطفى محمد ماليا ولكن سيشارك بصورة طبيعية في المباريات المقبلة.

وكان مصطفى محمد قد أصدر بيانا لتوضيح سبب عدم رغبته في المشاركة. (من هنا)