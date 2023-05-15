"بسبب الألفاظ غير الرياضية" نادي لافيينا يمنع 6 من جماهيره من حضور المباريات

قرر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي منع ستة مشجعين من رابطة النادي من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

وأوضح لافيينا في بيان عبر صفحته الرسمية أن القرار نظرا لبعض الألفاظ غير الرياضية التي صدرت من المشجعين الستة خلال مباراة الفريق الأخيرة.

وشدد مجلس إدارة لافيينا عن رفض ذلك الموقف شكلا وموضوعا.

وذكر بيان لافيينا أن مجلس الإدارة يتابع رابطة المشجعين من خلال الكاميرات وهو الإجراء المتبع في جميع المباريات.

وأعرب نادي لافيينا عن احترامه وتقديره الكامل لجميع الفرق مؤكدا أنها منافسة شريفة بين الجميع في إطار التشجيع المثالي والذي يساهم في عودة الجماهير لملاعب كرة القدم.

ويتصدر نادي لافيينا مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية قبل خمس جولات من النهاية.

وجمع لافيينا 56 نقطة خلال 25 مباراة خاضهم الفريق وبفارق نقطتين عن الجونة أقرب منافسيه.

ويلعب لافيينا مباراته المقبلة أمام شبان قنا يوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.