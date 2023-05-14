اقترب من دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يفوز على إمبولي بثنائية

الأحد، 14 مايو 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد كريمونيسي

حقق يوفنتوس الفوز على كريمونيسي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على معلب أليانز في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي يوفنتوس في المباراة كل من نيكولو فاجيولي وبريمير.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 69 في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

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واقترب يوفنتوس من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا إذ أن الفارق بينه وبين ميلان صاحب المركز الخامس هو أصبح 8 نقاط مع تبقي ثلاث جولات ما يعني حاجته إلى الفوز في المباراة المقبلة لضمان إنهاء الدوري في المربع الذهبي.

وظهر يوفنتوس خلال المباراة بالقميص الجديد والذي سيلعب به في الموسم المقبل.

وتوقف رصيد كريمونيسي عند النقطة الـ 24 في المركز الـ 19 وقبل الأخير بفارق 6 نقاط عن سبيزيا صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط ليصبح الفريق على بهد هزيمة واحدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

تشكيل يوفنتوس شهد مشاركة بوجبا في التشكيل الأساسي ليوفنتوس لأول مرة منذ العودة للفريق في بداية الموسم الحالي.

كما لعب بوجبا كأساسي في أي مباراة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، إذ كانت المرة الأخيرة مع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي في شهر إبريل الماضي.

وخرج بوجبا في الدقيقة الـ 24 بعد تعرضه للإصابة بعد أن أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ليمسك بالعضلة الأمامية عقبها ويخرج باكيا من أرض الملعب.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق فاجيولي في الدقيقة الـ 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من فيديريكو كييزا.

ورفض فاجيولي الاحتفال بالهدف لأنه قضى الموسم الماضي معارا لصوف كريمونيسي.

وسج بريمير الهدف الثاني في الدقيقة الـ 79 برأسية متابعا لكرة عرضية تعامل معها المدافع ليضعا بريمير في المرمى.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد إشبيلية على ملعب بيزخوان في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه إمبولي في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس كريمونيسي الدوري الإيطالي
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