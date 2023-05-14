مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (1)-(4) برشلونة.. هدف تقليص الفارق

الأحد، 14 مايو 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 74: جوووول خوان بواد يقلص الفارق

ق 53: جووووووووول كوندي والرابع

استراحة

ق 40 جووووول الثالث من ليفاندوفسكي.. انتهى العرض مبكرا

ق 20 جوووول أليخاندرو بالدي يسجل الثاني لبرشلونة

ق 11 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول.. التتويج يقترب

ق 6 الأول يضيع.. تمريرة إلى بيدري وتسديدة من موقع خطير ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني إسبانيول
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