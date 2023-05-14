مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) - (1) برشلونة.. جووووول التتويج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

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ق 11 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول.. التتويج يقترب

ق 6 الأول يضيع.. تمريرة إلى بيدري وتسديدة من موقع خطير ولكن بجوار القائم

بداية المباراة