مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) - (1) برشلونة.. جووووول التتويج
الأحد، 14 مايو 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.
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ق 11 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول.. التتويج يقترب
ق 6 الأول يضيع.. تمريرة إلى بيدري وتسديدة من موقع خطير ولكن بجوار القائم
بداية المباراة
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