انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (2)-(4) برشلونة.. البلوجرانا بطل الليجا
الأحد، 14 مايو 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.
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ق 92 جووووول في النهاية من خوسيلو.. 4-2
ق 74: جوووول خوان بوادو يقلص الفارق
ق 53: جووووووووول كوندي والرابع
استراحة
ق 40 جووووول الثالث من ليفاندوفسكي.. انتهى العرض مبكرا
ق 20 جوووول أليخاندرو بالدي يسجل الثاني لبرشلونة
ق 11 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول.. التتويج يقترب
ق 6 الأول يضيع.. تمريرة إلى بيدري وتسديدة من موقع خطير ولكن بجوار القائم
بداية المباراة
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