انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (2)-(4) برشلونة.. البلوجرانا بطل الليجا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

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ق 92 جووووول في النهاية من خوسيلو.. 4-2

ق 74: جوووول خوان بوادو يقلص الفارق

ق 53: جووووووووول كوندي والرابع

استراحة

ق 40 جووووول الثالث من ليفاندوفسكي.. انتهى العرض مبكرا

ق 20 جوووول أليخاندرو بالدي يسجل الثاني لبرشلونة

ق 11 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول.. التتويج يقترب

ق 6 الأول يضيع.. تمريرة إلى بيدري وتسديدة من موقع خطير ولكن بجوار القائم

بداية المباراة