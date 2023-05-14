مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0) - (0) غزل المحلة.. بداية المباراة

الأحد، 14 مايو 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري غزل المحلة
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