انتهت في الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0) - (0) غزل المحلة

الأحد، 14 مايو 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق 94 خالد الإخميمي بدلا من محمد جابر

ق 84 كريم مصطفى بدلا من أحمد النادري في صفوف المحلة

ق 77 جابرييل شيكودي بدلا من صلاح محسن

ق 72 إيهاب سمير وحازم مرسي بدلا من جابرييل أوروك وعبد الرحمن عاطف

ق 63 محمد جابر سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى ولكن تألق الحارس محمد بسام وتصدى لها لتمر بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ق 61 صلاح محسن بدلا من محمود نبيل

ق 60 جابرييل أوروك انطلق بالكرة من منتصف الملعب ومرر الكرة للاعب أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة مباشرة ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

استراحة

ق 39 جابرييل أوروك أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد الشيخ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 36 أحمد ياسر ريان سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد المدافع محمد بازوكا.

ق 30 أحمد الشيخ أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها عبد الرحمن عاطف برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 28 جابرييل أوروك ارسل تمريرة من جهة اليمين للاعب عبد الرحمن عاطف داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 26 محمد توني سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 13 أحمد القرموطي بدلا من زلاكة

ق 12 توقف المباراة مرة ثانية بسبب إصابة اللاعب محمود عبد الحفيظ زلاكة وخروجه خارج أرضية الملعب.

ق 8 توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب محمود عبد الحفيظ زلاكة ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

ق 6 محمود زلاكة توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وأطلق تصويبة قوية وتصدى لها الحارس أحمد ميهوب لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري غزل المحلة
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