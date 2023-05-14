انتهت في الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0) - (0) غزل المحلة
الأحد، 14 مايو 2023 - 19:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق 94 خالد الإخميمي بدلا من محمد جابر
ق 84 كريم مصطفى بدلا من أحمد النادري في صفوف المحلة
ق 77 جابرييل شيكودي بدلا من صلاح محسن
ق 72 إيهاب سمير وحازم مرسي بدلا من جابرييل أوروك وعبد الرحمن عاطف
ق 63 محمد جابر سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى ولكن تألق الحارس محمد بسام وتصدى لها لتمر بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.
ق 61 صلاح محسن بدلا من محمود نبيل
ق 60 جابرييل أوروك انطلق بالكرة من منتصف الملعب ومرر الكرة للاعب أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة مباشرة ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.
استراحة
ق 39 جابرييل أوروك أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد الشيخ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لخارج الملعب.
ق 36 أحمد ياسر ريان سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد المدافع محمد بازوكا.
ق 30 أحمد الشيخ أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها عبد الرحمن عاطف برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.
ق 28 جابرييل أوروك ارسل تمريرة من جهة اليمين للاعب عبد الرحمن عاطف داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.
ق 26 محمد توني سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.
ق 13 أحمد القرموطي بدلا من زلاكة
ق 12 توقف المباراة مرة ثانية بسبب إصابة اللاعب محمود عبد الحفيظ زلاكة وخروجه خارج أرضية الملعب.
ق 8 توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب محمود عبد الحفيظ زلاكة ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.
ق 6 محمود زلاكة توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وأطلق تصويبة قوية وتصدى لها الحارس أحمد ميهوب لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.
بداية المباراة