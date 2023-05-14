مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) برايتون.. جوووول أول

الأحد، 14 مايو 2023 - 18:20

كتب : FilGoal

أرسنال ضد برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد برايتون في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق50. جوووول أول لبرايتون عن طريق إنسيسو برأسية بعد عرضية من إستوبنيان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. ساكا يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن بجوار المرمى.

ق30. تسديدة قوية من تروسارد فوق المرمى.

ق19. خروج مارتينيلي بسبب الإصابة ودخول لياندرو تروسارد.

ق15. تسديدة من أوديجارد بجوار المرمى.

ق11. التهديد الأول لبرايتون بتسديدة إنسيسيو من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي
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