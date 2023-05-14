مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. الشوط الثاني

بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري

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انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز جديد للسماوي

تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء

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