مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. جوووول جوندوجان والثالث

يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة.

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ق 50: جووووووول جوندوجان والثالث

نهاية الشوط الأول

ق39 جوووووول هالاند برأسية

ق37 جوووول جوندوجان

ق27 تصويبة من رياض محرز ولكن بعيدة عن المرمى

ق16 إصابة ياري مينا مدافع إيفرتون وتوقف اللعب لعلاجه

ق15 سيطرة تامة من مانشستر سيتي ولكن دون أهداف

انطلاق المباراة