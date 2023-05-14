مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. جوووول جوندوجان والثالث

الأحد، 14 مايو 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------

ق 50: جووووووول جوندوجان والثالث

نهاية الشوط الأول

ق39 جوووووول هالاند برأسية

ق37 جوووول جوندوجان

ق27 تصويبة من رياض محرز ولكن بعيدة عن المرمى

ق16 إصابة ياري مينا مدافع إيفرتون وتوقف اللعب لعلاجه

ق15 سيطرة تامة من مانشستر سيتي ولكن دون أهداف

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيفرتون
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد مدافع ينافس هالاند ودي بروين على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال أورنيستين: الاتفاق تم.. بوكيتينو إلى تشيلسي خلال ساعات بتدخل رئاسي.. الاتحاد الجابوني يعلن عبر في الجول عودة أوباميانج من الاعتزال الدولي دي خيا يضمن الحصول على القفاز الذهبي نحو الأبطال.. مانشستر يونايتد يستثمر هدية نيوكاسل ويهزم ولفرهامبتون
أخر الأخبار
للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو 12 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير تونسي: الشعباني رفض ترك سيراميكا من تولى تدريب الترجي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الزمالك يدرس مشاركة قداح أمام وداد سمارة 43 دقيقة | كرة يد
كرة يد - سيدات الأهلي تحسمن وصافة المجموعة بعد اكتساح النواصر المغربي ساعة | كرة يد
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. جوووول جوندوجان والثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
ليكيب: مصطفى محمد يرفض ارتداء قميص دعم المثليين أمام تولوز ساعة | المحترفون
مصدر من الزمالك لـ في الجول: إصابة الونش قوية في مفصل الركبة.. وفحص جديد ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 4 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك