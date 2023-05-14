مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة

الأحد، 14 مايو 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة.

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انطلاق المباراة

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