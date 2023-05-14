انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز جديد للسماوي

الأحد، 14 مايو 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 50: جووووووول جوندوجان والثالث

نهاية الشوط الأول

ق39 جوووووول هالاند برأسية

ق37 جوووول جوندوجان

ق27 تصويبة من رياض محرز ولكن بعيدة عن المرمى

ق16 إصابة ياري مينا مدافع إيفرتون وتوقف اللعب لعلاجه

ق15 سيطرة تامة من مانشستر سيتي ولكن دون أهداف

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيفرتون
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. الأول يضيع بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد مدافع ينافس هالاند ودي بروين على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال أورنيستين: الاتفاق تم.. بوكيتينو إلى تشيلسي خلال ساعات
أخر الأخبار
الأهلي يوجه الشكر إلى بروكيتش مدير قطاع الناشئين 3 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. الأول يضيع 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تولوز يعلن استبعاد 3 لاعبين من الفريق بسبب رفض ارتداء قميص دعم المثليين ساعة | الكرة الأوروبية
بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية ساعة | الكرة الأوروبية
للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
تقرير تونسي: الشعباني رفض ترك سيراميكا من تولى أجل تدريب الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت