مباشر كرة سلة - الأهلي (54) - (37) الاتحاد السكندري.. ثالث مباريات نهائي الدوري
السبت، 13 مايو 2023 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.
وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 80-62.
وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62.
بذلك فاز كل فريق منهما بمباراة، وتستمر السلسلة بثالث المباريات التي لن تحسم اللقب دون اللجوء لمباراة رابعة.
ويقام الدور النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يفوز باللقب.
وتُلعب جميع المباريات على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.
ويدير النهائي طاقم تحكيم أجنبي مكون من:
أنايا فريلي – بنما
أوسكار لوسيس – لاتفيا
جوني باتيستا – بورتوريكو
يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر في الموسم الماضي.
كما فاز الأهلي بكأس مصر للموسم الحالي، متغلبا على الزمالك في النهائي.
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54-37.. فارق 17 نقطة
50-37.. الأهلي يحكم السيطرة على الربع الثالث
41-34.. الاتحاد يقلص الفارق إلى 7 نقاط
41-27 للأهلي
نهاية الربع الثاني: الأهلي 39-27 الاتحاد
34-25 للأهلي.. الاتحاد يقلص
34-23.. فارق 11 نقطة
32-23 لصالح الأهلي
29-20.. الأهلي يتقدم بفارق 9 نقاط
22-16.. الاتحاد يقلص الفارق مع بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول: الأهلي 22-14 الاتحاد السكندري
19-14
19-12 للأهلي
18-10 لصالح الأهلي
16-10 للأهلي
14-10 للأهلي بثلاثية جديدة
11-10 الأهلي يسترد التقدم بثلاثية
10-8 للاتحاد بثلاثية جديدة
8-7 للأهلي.. الاتحاد يقلص
8-5 للأهلي بثلاثية
التعادل 5-5
5-3.. ثلاثية خضراء تقلص الفارق
الأهلي يتقدم 5-0 بفضل ثلاثية
2-0 للأهلي
بداية المباراة