مباشر كرة سلة - الأهلي (54) - (37) الاتحاد السكندري.. ثالث مباريات نهائي الدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 80-62.

وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62.

بذلك فاز كل فريق منهما بمباراة، وتستمر السلسلة بثالث المباريات التي لن تحسم اللقب دون اللجوء لمباراة رابعة.

ويقام الدور النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يفوز باللقب.

وتُلعب جميع المباريات على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

ويدير النهائي طاقم تحكيم أجنبي مكون من:

أنايا فريلي – بنما

أوسكار لوسيس – لاتفيا

جوني باتيستا – بورتوريكو

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

كما فاز الأهلي بكأس مصر للموسم الحالي، متغلبا على الزمالك في النهائي.

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54-37.. فارق 17 نقطة

50-37.. الأهلي يحكم السيطرة على الربع الثالث

41-34.. الاتحاد يقلص الفارق إلى 7 نقاط

41-27 للأهلي

نهاية الربع الثاني: الأهلي 39-27 الاتحاد

34-25 للأهلي.. الاتحاد يقلص

34-23.. فارق 11 نقطة

32-23 لصالح الأهلي

29-20.. الأهلي يتقدم بفارق 9 نقاط

22-16.. الاتحاد يقلص الفارق مع بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الأهلي 22-14 الاتحاد السكندري

19-14

19-12 للأهلي

18-10 لصالح الأهلي

16-10 للأهلي

14-10 للأهلي بثلاثية جديدة

11-10 الأهلي يسترد التقدم بثلاثية

10-8 للاتحاد بثلاثية جديدة

8-7 للأهلي.. الاتحاد يقلص

8-5 للأهلي بثلاثية

التعادل 5-5

5-3.. ثلاثية خضراء تقلص الفارق

الأهلي يتقدم 5-0 بفضل ثلاثية

2-0 للأهلي

بداية المباراة