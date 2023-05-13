مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) (1) الزمالك.. العارضة تمنع الثاني
السبت، 13 مايو 2023 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة 27 من الدوري المصري.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.
فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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ق 28: العارضة تتصدى لتسديدة مدبولي عوضا عن صبحي
ق 21: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف والنتيجة 1-0.
ق 19: جووول أووول في اللقاء.. مدبولي يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة يتصدى لها صبحي ويتابعها ياو أنور في الشباك.
ق 9: تسديدة من سيرج أكا لكن دون خطورة على مرمى الزمالك
بداية المباراة
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