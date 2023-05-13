مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة
السبت، 13 مايو 2023 - 16:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
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انطلاق المباراة.
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