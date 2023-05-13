مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة

السبت، 13 مايو 2023 - 16:40

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالصعود لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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