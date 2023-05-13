مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة

نيوكاسل يتعادل مع ليدز ويشعل صراع دوري الأبطال مع ليفربول ويونايتد

تشكيل تشيلسي - عودة ميندي.. وثلاثي يقود الهجوم أمام نوتينجام فورست

تشكيل مانشستر يونايتد – عودة فاران.. وسانشو أساسي ضد ولفرهامبتون

سولشاير: يونايتد رفض ضم هالاند.. وفيرجسون اعتذر لي بسبب رونالدو

رابطة الكتاب تكشف لـ في الجول كواليس فوز هالاند بجائزة لاعب العام: هذا سبب تفوقه على ساكا

بي بي سي: ناجلسمان لن يكون مدرب توتنام الموسم المقبل

مؤتمر جواديولا: أتمنى أن يفقد أرسنال النقاط لكنه سيفوز بباقي المباريات

مؤتمر تين هاج: عودة فاران وإصابة راشفورد.. وكل شيء في أيدينا من أجل دوري الأبطال