انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) ولفرهامبتون.. جارناتشو يحسمها

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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ق 94 جووووول أليخاندرو جارناتشو ينفرد ويسدد كرة رائعة تصطدم بالقائم وتسكن الشباك

ق 90 تصويبة رائعة من برونو فيرنانديز من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد مرت أعلى العارضة.

ق 82 تصويبة رائعة من كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 81 فريد وهاري ماجواير وأليخاندرو جارناتشو بدلا من كريستيان إريكسن ورافاييل فاران وجادون سانشو

ق 69 نزول فاوت فيجورست بدلا من انتوني مارسيال

ق 62 دانييل بودينسي وتوتي بدلا من ماتيوس كونيا وهوجو بوينو في صفوف ولفرهامبتون

ق 58 تصويبة من أنتوني من يمين منطقة الجزاء لصالح مان يونايتد لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 50 إصابة ماريو ليمينا وخروجه لتلقي العلاج

ق 49 تصويبة من إريكسن من خارج منطقة الجزاء لصالح مان يونايتد لكنها ارتطمت بالدفاع.

استراحة

ق 32 جوووووول أول من أنتوني مارسيال بتسديدة بعد تمريرة من سانشو.. مريرة من برونو إلى سانشو يمين منطقة الجزاء ليخرج حارس المرمى لكن الأخير مررها بشكل رائع إلى مارسيال الذي الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

ق 28 تصويبة رائعة من برونو فيرنانديز من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ق 22 تصويبة من فاران مدافع مانشستر يونايتد من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق 11 تصويبة من أنتوني نجم مانشستر يونايتد من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 10 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ولفرهامبتون من ركلة ركنية على رأس داوسون الذي سدد كرة أعلى العارضة.

ق 8 مرتدة خطيرة يقودها مارسيال ولكنه انزلق على حدود منطقة الجزاء

انطلاق المباراة